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إصابة طالب جامعي في حادث انحراف أتوبيس بقنا -صور

04:49 م الأحد 09 فبراير 2025
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    حادث
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    حادث
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    حادث
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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب طالب جامعي، اليوم الأحد، إثر حادث انحراف أتوبيس ركاب على الرصيف بالقرب من مدخل محور أبوشوشة بمركز أبوتشت محافظة قنا.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انحراف أتوبيس ركاب على الرصيف، بالقرب من مدخل محور أبوشوشة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أن الأتوبيس يستقله 30 طالبا من طلاب كلية الحقوق بجامعة سوهاج في طريقهم إلى جامعة جنوب الوادي، وانحرف على الرصيف، ما أسفر عن إصابة طالب، وجرى نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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