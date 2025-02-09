إعلان

الأمير رحيم يشيد بدعم السيسي لجنازة والده كريم أغاخان -صور

04:38 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    جنازة الأمير كريم أغاخان
  • عرض 15 صورة
    الأمير رحيم الحسيني الأغاخان
  • عرض 15 صورة
    الأمير رحيم الحسيني الأغاخان
  • عرض 15 صورة
    الأمير رحيم الحسيني الأغاخان
  • عرض 15 صورة
    الأمير رحيم الحسيني الأغاخان
  • عرض 15 صورة
    الأمير رحيم الحسيني الأغاخان
  • عرض 15 صورة
    الأمير رحيم الحسيني الأغاخان
  • عرض 15 صورة
    IMG-20250209-WA0259
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

قدم الأمير الجديد رحيم الحسيني الأغاخان الخامس، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الدعم اللامحدود الذي أظهرته الدولة المصرية لمؤسسة أغاخان والطائفة الإسماعيلية من خلال إنهاء الإجراءات المتعلقة بمراسم الجنازة والدفن فى أسرع وقت ممكن للأمير الراحل كريم أغاخان.

جاء ذلك أثناء استقبال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، للأمير رحيم والوفد المرافق له لتقديم اعتزازه وشكره على ما تقديمه من تيسيرات ودعم ساهم فى إخراج مراسم الجنازة والدفن للأمير الراحل فى أبهى صوره وبما يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأشاد الأغاخان الخامس، بجهود محافظة أسوان بقيادة إسماعيل كمال فى تنظيم المراسم بشكل متميز.

وتناول لقاء المحافظ والأمير رحيم، سبل التعاون بين شبكة الأغاخان ومؤسسة أم حبيبة والمحافظة خلال الفترة القادمة بضخ استثمارات جديدة، وتنفيذ مشروعات وحزمة من البرامج التنموية والمجتمعية التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى، وفى نهاية أهدى المحافظ مفتاح مدينة أسوان للأمير رحيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقبرة أغاخان أسوان رحيم الحسيني الأمير كريم أغاخان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل