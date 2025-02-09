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أمطار خفيفة ومتوسطة تجتاح الشرقية.. والطقس بارد وغائم -صور

04:16 م الأحد 09 فبراير 2025
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الشرقية - ياسمين عزت:

تأثرت محافظة الشرقية بتقلبات جوية، حيث هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، وتراوحت بين خفيفة ومتوسطة، بينما ساد طقس بارد وغائم جزئيًا، وبلغت سرعة الرياح 16 كيلومترًا في الساعة.

انخفضت درجات الحرارة في الشرقية بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 17 درجة، بينما انخفضت الصغرى إلى 9 درجات، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التى أكدت أن درجات الرطوبة بلغت 55%، وتوقعت سقوط أمطار بنسبة 20%.

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