عامان على الإنترنت.. النيابة العامة تكشف كيف خطط سفاح عزبة رستم لجرائمه؟

الغربية - مروة شاهين:

نظرت محكمة جنايات المحلة الكبري، اليوم الأحد، ثان جلسات محاكمة سفاح عزبة رستم والمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته، داخل منزلهم الكائن بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز ومدينة قطور بسبب خلافات بينهم على الميراث.

وقالت النيابة العامة، في مرفعتها اليوم، أمام هيئة المحكمة إن المتهم استهان بدين الله واستباح دماء أسرته، واستقبل عيد الأضحى ب3 ضحايا في فاجعة هى الأولى من نوعها على الشعب المصري، وظل يبحث لمدة عامين على مواقع الويب عن طرق القتل وهو ما توصلت إليه التحقيقات.

وأضافت أن المتهم ارتكب جريمته من فجر يوم الأربعاء حتى صباح يوم الأحد، وقام بتقطيع الجثامين الثلاثة وسكب مادة قابلة للاشتعال وأحرقهم ونسي قول الله عز وجل أن النار لا يعذب بها مؤمن، وهو خائن لدين الله .

كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد محمد محمد عبد السلام ومحمد أبو بكر الصديق محمود المهدي وهيثم حلمي علي عوض الله، قررت تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم، إلى جلسة 11 مايو لسماع مرافعة الدفاع.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم.

وتوجهت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علامات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها.

وأكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة "محمد .أ. 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

وأمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية، وإحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.