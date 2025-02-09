بدء أعمال تركيب بلاط الانترلوك برصيف كورنيش دمنهور الشرقى

البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أعمال تركيب بلاط الانترلوك برصيف الكورنيش الشرقى، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتطويرها والحفاظ على سلامة وجودة الطرق، والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ضرورة متابعة سير الأعمال بدقة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتطبيق أعلى معايير الجودة.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة المحافظة لتطوير المدن والقرى، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وفق رؤية تنموية شاملة.