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غدًا قطع مياه الشرب 8 ساعات عن مدينة وقرى بالدقهلية.. الأماكن المتأثرة والمواعيد

02:57 م الأحد 09 فبراير 2025

قطع مياه الشرب

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، انقطاع مياه الشرب عن عن مدينة المنزلة وعدد من قراها وضعف المياه بمدينة المطرية غدا الاثنين ولمدة 8 ساعات لوجود أعمال صيانة.

وقال بيان شركة مياه الشرب، إن انقطاع المياه سيتم من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء يوم الاثنين عن مدينة ومركز المنزلة والقرى التابعة، (قرية الفروسات -قرية العامرة- قرية الجديدة والطويل- قرية العزيزة - قرية النسايمة).

وأورد البيان أنه ستتعرض مدينة المطرية لضعف المياه نظراً لقيام الشركة بأعمال تطهير مرفق مياه المطرية والمنزلة بالخزانات الأرضية وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية.

وناشدت الشركة فى بيانها المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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قطع مياه الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحي قرية الفروسات قرية العامرة
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