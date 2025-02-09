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شارك في اختطاف ابن عمة ملكة بريطانيا.. محافظ بورسعيد ينعى أحد أبطال المقاومة الشعبية

02:56 م الأحد 09 فبراير 2025

البطل أحمد هلال

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن، اليوم الأحد، وفاة البطل أحمد هلال، أحد أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، الذي وافته المنية اليوم.

وقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن البطل أحمد هلال حفر باسمه بطولات عظيمة في تاريخ محافظة بورسعيد خلال مقاومتها للعدوان الثلاثي.

وشارك البطل أحمد هلال في عملية اختطاف المقاومة الشعبية في بورسعيد الضابط البريطاني "مير هاوس"، ابن عمة ملكة بريطانيا، أثناء معركة العدوان الثلاثي عام 1956.

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