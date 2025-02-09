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جنايات نجع حمادي تعاقب 4 أشخاص بالسجن 3 سنوات

02:45 م الأحد 09 فبراير 2025

محكمة جنايات نجع حمادي

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، 4 أشخاص بالسجن 3 سنوات، بتهمة التنقيب عن الآثار بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين، عماد.ع.ر، ناصر.ب.ع، مكاريوس.ب .ا، طلعت.و.ز، تهمة التنقيب عن الآثار في منزل المتهم الثاني ، بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 26426 لسنة 2023 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 3655 لسنة 2023 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 3 سنوات.

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محكمة جنايات نجع حمادي محمود الفران أحمد محفوظ عبد اللطيف نجع حمادي
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