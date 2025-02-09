جنايات نجع حمادي تعاقب شقيقين بالسجن 10 سنوات

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، و أسامة الأمير عبد الشافي، شقيقين، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بقتل ميكانيكى، بالسجن 10 سنوات، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 21 سبتمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسن.م.ا، نجار، وشقيقه حسين، نجار، تهمة قتل المجني ربيع .ج.ع، ميكانيكي، بعد التعدي عليه بماسورة حديدية بسبب لهو الأطفال.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 2603 لسنة 2022 جنح مركز أبو تشت، والمقيدة برقم 2821 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 10 سنوات.