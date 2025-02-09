محافظ السويس: تجهيز قافلة دعم واغاثة وإرسالها لقطاع غزة

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، اجتماعًا بممثلي المجتمع المدني والمنطقة الحرة ومدينة السويس الجديدة والغرفة التجارية المصرية للتنسيق لإرسال قافلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية على مستوى المحافظة لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال المحافظ إن القافلة المزمع تجهيزها تشمل شاحنات محملة بالمواد الغذائية والأدوية والاغطية، والملابس تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار الواجب الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينين، حيث تقدم المحافظة الدعم الممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

وخلال الاجتماع شدد محافظ السويس على مؤسسات المجتمع المدني ضرورة التنسيق والتعاون المستمر لدعم مثل هذه القضايا الهامة، وضرورة زيادة الجهد لضمان تجهيز القافلة وإرسالها في أقرب وقت للأشقاء في قطاع غزة.

وأكد أن محافظة السويس تعمل جاهدة لدعم وارسال المساعدات الغذائية والطبية وتدبير الشاحنات الكاملة واصفا ذلك العمل بالمهمة القومية وتؤكد دور وجهود مصر في دعم غزة ويعكس موقفا انسانياً ثابتاً.

شهد الاجتماع حضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد، والنائب احمد خشانة والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ، ومديري مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء بعض الجمعيات، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس، وأعضاء مجلس الإدارة بالغرفة وممثلي المنطقة الحرة ومدينة السويس الجديدة.