المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على نجار مسلح، لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبدالحى، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضى بدائرة قسم ثان شرم الشيخ، بورود معلومات إلى مكافحة المخدرات بقطاع السويس وسيناء، تفيد قيام محمود. ج. م. م 26 عاما، نجار مسلح ومقيم الرويسات، وشهرته أبو غرام بمعاودة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة العرب سات المزدحمة بالعاملين مسرحا للاتجار في مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الأوضاع، جرى استخراج إذن بضبط المتهم، وعمل كمين بمنطقة العرب سات، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطه خلال تسليمه كمية من المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 40 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، و 2000 جنيه، وتليفون محمول.

وبالكشف عن أرشيف سوابق المتهم، تبين أنه سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1392، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة المضبوطة، وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء، وفى جلسة اليوم قضت بحكمها السابق.