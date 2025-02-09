بالصور.. جثمان الأمير كريم أغاخان يوارى الثرى بجوار جده في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وارى جثمان الأمير كريم الحسيني أغاخان، الثرى تحت رمال أسوان، بجوار جده السلطان محمد شاه أغاخان، حيث كان في وداعه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وعدد كبير من أسرة الأمير، وقيادات الطائفة الإسماعيلية، ورجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان.

يذكر أن الأمير كريم الحسيني أغاخان، وافته المنية بالبرتغال يوم الثلاثاء الماضي، وأصر أن يدفن بأسوان في نفس المنطقة التي احتضنت جثمان جده السلطان محمد شاه أغاخان عام ١٩٥٧، وزوجته الفرنسية الأصل أم حبيبة والتي لاقت ربها عام 2000 .

يذكر أن مرقد أغاخان يدخل ضمن المزارات السياحية، ولكن بتعليمات ورغبة أسرة الأمير تم منع الزيارات للضريح.