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بالصور.. جثمان الأمير كريم أغاخان يوارى الثرى بجوار جده في أسوان

01:53 م الأحد 09 فبراير 2025
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  • عرض 12 صورة
    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (1)
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    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (4)
  • عرض 12 صورة
    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (5)
  • عرض 12 صورة
    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (6)
  • عرض 12 صورة
    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (7)
  • عرض 12 صورة
    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (8)
  • عرض 12 صورة
    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (10)
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    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (11)
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    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (3)
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    مقبر ة الأمير كريم الحسيني أغاخان
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    جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان (2)
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أسوان - إيهاب عمران:

وارى جثمان الأمير كريم الحسيني أغاخان، الثرى تحت رمال أسوان، بجوار جده السلطان محمد شاه أغاخان، حيث كان في وداعه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وعدد كبير من أسرة الأمير، وقيادات الطائفة الإسماعيلية، ورجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان.

يذكر أن الأمير كريم الحسيني أغاخان، وافته المنية بالبرتغال يوم الثلاثاء الماضي، وأصر أن يدفن بأسوان في نفس المنطقة التي احتضنت جثمان جده السلطان محمد شاه أغاخان عام ١٩٥٧، وزوجته الفرنسية الأصل أم حبيبة والتي لاقت ربها عام 2000 .

يذكر أن مرقد أغاخان يدخل ضمن المزارات السياحية، ولكن بتعليمات ورغبة أسرة الأمير تم منع الزيارات للضريح.

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جنازة الأمير كريم الحسيني أغاخان الأمير كريم أغاخان أسوان السلطان محمد شاه أغاخان
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