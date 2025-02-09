نائب محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مدينة يانغتشو الصينية لتعزيز التعاون المشترك -صور

الأقصر – محمد محروس:

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وفدًا رسميًا من مدينة يانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيد بان قوه تشيانغ، عمدة حكومة الشعب لمدينة يانغتشو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأعرب السيد بان قوه تشيانغ، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر وإعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المدينتين. وأشار إلى أوجه التشابه بين الأقصر ويانغتشو، حيث تطلان على نهرين تاريخيين، النيل ويانغتسي، كما تتمتعان بإرث حضاري متميز.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل النهري، والسياحة، والثقافة، والصناعة، والزراعة.

من جانبه، رحّب نائب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين مصر والصين، والتي تحظى بدعم كبير من القيادتين السياسيتين في البلدين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأقصر ويانغتشو في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما نقل للوفد الصيني تحيات محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، الذي تعذر حضوره بسبب التزام رسمي في القاهرة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية التي تعبر عن عمق الحضارتين المصرية والصينية.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، إلى جانب الوفد الصيني الذي ضم مسؤولين بارزين، من بينهم السيد وانغ تشينغ وي، مدير حكومة منطقة هانجيانج، والسيدة تشي قوه هوا، مديرة مكتب التجارة في يانغتشو، والسيد لو آن يا، مدير لجنة التنمية والإصلاح، وعدد من ممثلي الحكومة والشركات الصينية.