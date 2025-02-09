تقطيع كعكة الفاسيلوبيتا.. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل اليونان - صور

نائب محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مدينة يانغتشو الصينية لتعزيز التعاون

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ايوانيس بيرجاكيس، قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وشدد المحافظ خلال لقائه القنصل اليوناني، على عمق العلاقات المصرية اليونانية الممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى قوة الترابط والتشابه التي تربط بين الإسكندرية واليونان.

وأعرب عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الجالية اليونانية بالإسكندرية لمناقشة أحوالهم وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أوضح القنصل أن الجالية اليونانية هي من أقدم الجاليات بالإسكندرية ولها تاريخ طويل، للدرجة التي جعلت معظم اليونانيين في الإسكندرية يحملون الجنسية المصرية ويتحدثون العربية بطلاقة.

وعقب اللقاء، توجه المحافظ إلى القنصلية اليونانية، للمشاركة في احتفالية القنصلية بمناسبة بداية العام الجديد، وتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا التقليدية "كعكة رأس السنة اليونانية".

وشهد الاحتفال قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد أفريقيا، وعدد من القناصل بالإسكندرية بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية اليونانية.