الفيوم تستعد لشهر رمضان بـ 16 معرضًا للسلع المخفضة

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الفيوم - حسين فتحى:

أقامت محافظة الفيوم 16 معرضاً لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والبيض خلال شهر رمضان بأسعار منخفضة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه جرى إقامة العديد من المعارض بكافة مدن والقرى الكبرى بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع شعبة التجار بالغرفة التجارية وتحت إشراف مديرية التموين.

وقال إنه سيتم توفير اللحوم الطازجة يوميا من خلال تلك المعارض، والمتاجر الكبرى بسعر 325 جنيها للكيلو، وتوفير الدواجن البلدية والبيض والتي ينتجها مشروع الدواجن التكاملى، إلى جانب كميات كبيرة من أسماك البلطى والموسى والبورى والجمبرى من إنتاج بحيرتى قارون والريان بأسعار مناسبة.

وكشف محافظ الفيوم، عن توفير الزيوت والبقوليات والزبدة البلدي بالعديد من المنافذ وهي من إنتاج مزارع وزارة الزراعة.

وأشار إلى تخصيص مفتشين تابعين لمديرية التموين بالمحافظة، فضلا عن المتابعة الميدانية بالديوان العام لمراقبة بيع السلع بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة.