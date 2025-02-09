محافظ السويس يتفقد انتظام الدراسة في مدرستي السويس الثانوية والإمام الشافعي -صور

بالصور.. وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية في بورسعيد

نائب محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مدينة يانغتشو الصينية لتعزيز التعاون

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس يرافقه نائبه الدكتور عبدالله رمضان، وسيد حمدان وكيل تعليم السويس، مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات والإمام الشافعي الابتدائية لمتابعة انتظام الدراسة وحضور المدرسين والطالبات وتنفيذ الجدول المدرسي لهيئة التدريس.

ووجه المحافظ مديري الادارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للعملية التعليمية وبذل كل الجهود من أجل الأجيال القادمة.

وطالب وكيل تعليم السويس بمتابعة نسب الحضور في المدارس والتأكد من التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي والحضور والانصراف في المواعيد المحددة لليوم الدراسي بعد انتهاء الحصص.

انطلقت الدراسة للفصل الدراسي الثاني في مدارس السويس اليوم الأحد بحضور الطلاب الذين انتظموا في 459 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي العام والفني، موزعة على الإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب والجناين.

وقال سيد حمدان وكيل إن عدد الطلاب المقيدين هذا العام 33030 طالب وطالبة بجميع الصفوف، موزعين على 1460 فصل، داخل 459 مدرسة.