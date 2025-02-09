من التجارة إلى الطب.. جامعة قناة السويس تستقبل طلابها في الفصل الدراسي الثاني

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انتظم 44734 طالبًا وطالبة في الدراسة بجامعة قناة السويس مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن الطلاب التحقوا بمحاضراتهم وفق الجداول الدراسية المعلنة، مشيرًا إلى التزام الجامعة بالجدول الزمني المحدد، والذي ينص على استمرار الدراسة حتى 29 مايو 2025، على أن تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يونيو المقبل.

وأوضح أن الطلاب توزعوا على مختلف الكليات، حيث استقبلت كلية التجارة العدد الأكبر بواقع 6749 طالبًا، تليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ 7339 طالبًا، فيما انتظم 2352 طالبًا بكلية الطب، و1980 طالبًا بكلية الهندسة، و3429 طالبًا بكلية التمريض، و3165 بالمعهد الفني للتمريض، إلى جانب أعداد أخرى موزعة على باقي الكليات.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إتاحة التسجيل بنظام الساعات المعتمدة لمدة أسبوعين من بدء الدراسة، لإتاحة مرونة اختيار المقررات للطلاب.

كما أشار إلى بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في بعض الكليات، منها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة، مع استمرار إعلان باقي النتائج تباعًا.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، انتظام الدراسة لنحو 10 آلاف طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، مع توفير الإمكانات اللازمة لدعم البحث العلمي.

وتواصل جامعة قناة السويس جهودها لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية، مع متابعة مستمرة لسير الدراسة بجميع الكليات، بما يسهم في تعزيز الأداء الأكاديمي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.