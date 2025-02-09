عبدالستار صبري وأحمد حسن وأسامة عرابي يزورون مستشفى الأورام بالأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، مجموعة من نجوم كرة القدم، من بينهم عبد الستار صبري، وأسامة عرابي، وحسام حسن، في زيارة خاصة لدعم الأطفال محاربي السرطان.

جاءت هذه الزيارة بالتعاون مع شركة "استادات" للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية "سيتي كلوب"، في إطار جهودهم المستمرة لتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى ومساندتهم خلال رحلة العلاج.

وخلال الزيارة، التقى النجوم بالأطفال المرضى وتبادلوا معهم الأحاديث، في محاولة لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على مواصلة العلاج، إلى جانب التقاط الصور التذكارية التي تُعد لفتة داعمة تُشعر الأطفال بأنهم محط اهتمام ورعاية من جميع فئات المجتمع.

وأشاد نجوم المنتخب المصري والنادي الأهلي بالتجهيزات الطبية العالمية التي يتمتع بها مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدين أن المستشفى يُعد نموذجًا ناجحًا على مستوى صعيد مصر، كما وجهوا التحية لإدارة المستشفى على جهودها المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى.

من جانبه، عبّر محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه مثل هذه المبادرات على الحالة النفسية للأطفال، مما يساهم في تحسين استجابتهم للعلاج. كما وجه الشكر للنجوم والشركات الداعمة لهذه المبادرات التي تعزز من روح الأمل والتفاؤل بين المرضى، وتدفع العاملين بالمستشفى لبذل مزيد من الجهد لتحقيق نسب شفاء أعلى.