ضبط 10 أطنان ملح طعام غير صالح للإستخدام في العاشر من رمضان

الشرقية -ياسمين عزت

شَنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر مدير الإدارة للمرور على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة.

كان المهندس عبد الكريم عوض الله، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم.

واستكملت الحملة أعمالها بالمرور على الأسواق والأنشطة التجارية، وتحرير عدة محاضر للمخالفين.

تم تحرير محضر رقم 711 جنح تالت العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن لتكرير ملح الطعام لإدارة مخزن بدون ترخيص وتم ضبط 10 أطنان ملح طعام يودى ناعم.

تحرير محضر رقم 712 جنح تالت العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن لتعبئة الأغذية وذلك لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد 100 كرتونة شيبسي، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادة صحية .

وبالاشتراك مع الطب البيطري، جرى تحرير 9 محاضر جنح برقم 814 و 815 و 817 و 469 و 470 و 1305 و 1306 و 1059 و 1060 وضبط 50 كيلو لحم بدون اختام، و 70 كيلو سمك ولحم مفروم وكبده وفراخ مجمدة مجهولة المصدر.