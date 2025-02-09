ختام فعاليات ورش تدريب السيدات على صناعة السجاد اليدوي بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد :

اختتمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات ورش التدريب على النول اليدوي لصناعة السجاد اليدوي، والتي أقيمت بمركز تدريب الخياطة بحي المروة بمدينة الطور، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت رشا مصباح، مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إنه جرى إطلاق فعاليات الورشة الأسبوع الماضي، وركزت على تعليم المشاركات كيفية إستخدام النول اليدوي في صناعة السجاد، بهدف إحياء التراث البدوي، وتشجيع السيدات على اكتساب مهارات جديدة.

وأوضحت مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص في تصريح اليوم، أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحرف التراثية، وإكساب السيدات الخبرات التي تؤهلهن لإقامة مشروعات متناهية الصغر، ودعم لدورهن كشريك أساسي في المجتمع.

وأكدت أن الدولة تحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة، وتزويدها بالخبرات والمهارات التي تساهم في تحقيق الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.