تشييع جنازة الأمير كريم أغاخان في أسوان.. وداع مهيب في زهرة الجنوب -صور وفيديو

أسوان - إيهاب عمران:

شيع أهالى أسوان، جثمان الأمير الراحل كريم أغاخان في موكب جنائزي مهيب بالمراكب الشراعية، ليوارى الثرى بجوار جده السلطان محمد شاه أغاخان الذي يرقد في مقبرته منذ عام ١٩٥٧ بمنطقة جبلية عالية ناحية الغرب تطل على النيل ويواجهها حديقة فريال التاريخية.

واستقبل محافظ أسوان وأسرة الأمير الراحل، المراكب النيلية لمرافقة الجثمان لمثواه الأخير ودفنه بجوار جده محمد شاه أغاخان بناء على وصيته.

يذكر أن الأمير كريم أغاخان وافته المنية عن عمر يناهز ٨٨ عاما بالعاصمة البرتغالية لشبونة الثلاثاء الماضي، وأوصى يتولى نجله الأمير رحيم أغاخان مكانه ليكون الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية خلفا له، بعد أن أمضى والده كريم أغاخان قرابة السبعين عاما زعيما للطائفة الإسماعيلية.