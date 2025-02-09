لماذا اختار الأمير كريم أغاخان أسوان مثواه الأخير؟ -صور

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محافظات - مصراوي:

أثارت وفاة الأمير كريم الحسيني أغاخان الرابع، الإمام التاسع والأربعون للطائفة الإسماعيلية، تساؤلات حول سبب اختياره مصر ليكون مثواه الأخير، ولماذا يُعد ضريحه مزاراً هاماً للعديد من السياح من مختلف أنحاء العالم..

في هذا الموضوع، نتناول قصة الأغاخان وعلاقته بمصر، ونكشف عن الأسباب التي جعلت من مصر مكاناً مفضلاً لدفنه، ونستعرض أهمية ضريح الأغاخان كمعلم تاريخي وثقافي، كما نسلط الضوء على الدور الذي لعبه الأغاخان في تطوير المجتمعات وبناء المؤسسات التعليمية والصحية، ونستعرض إرثه الذي سيظل خالداً في مصر والعالم.

يعود سبب دفن الأغاخان في مصر إلى ارتباط عائلته الوثيق بمدينة أسوان، وتحديدًا إلى قصة شفاء جده، الأغاخان الثالث، في أسوان، حيث كان الأغاخان الثالث سلطان محمد شاه، يعاني من مرض الروماتيزم، وقد نصحه الأطباء بالذهاب إلى أسوان للاستشفاء برمالها الدافئة، وبالفعل شُفي من مرضه، فقرر بناء مقبرة ضخمة على الطراز الفاطمي على ربوة عالية في أسوان، وأوصى بدفنه فيها بعد وفاته.

وسار الأغاخان الرابع على خطى جده، واختار أن يُدفن في مصر، بجوار جده في ضريح الأغاخان بأسوان، وقد تم بالفعل دفنه اليوم الأحد 9 فبراير 2025.

ويحمل دفن الأغاخان في مصر رمزية خاصة، فهو يعتبر تكريمًا لإرث العائلة وعلاقتها بمدينة أسوان، كما أنه يعكس تقدير الأغاخان لمصر وشعبها.

كانت أسرة الأمير الراحل وصلت أمس السبت، إلى مطار أسوان الدولي، يرافقها الأمير رحيم أغا خان، إذ كان في استقبالهم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تمهيدا لإجراء مراسم الجنازة الرسمية للأمير الراحل.

قامت محافظة أسوان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإعداد والتجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان، إذ ستشهد زهرة الجنوب الجنازة الرسمية صباح الأحد، التى ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب.

ثم تتحرك الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربي لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.

يُعد مرقد الأغاخان في أسوان تحفة معمارية فريدة من نوعها، إذ يتميز بقبة شهيرة تم بناؤها على الطراز الفاطمي، الذي كان منتشرا في مصر في العصور الوسطى.

وصُمم المرقد على يد المعماري المصري الشهير فريد شافعي، الذي استلهم تصميمه من القباب الفاطمية الأثرية في مدينة أسوان.

يقع المرقد على ضفاف نهر النيل الخالد، إذ يُعد مزارا هاما للعديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتون لزيارة هذا المعلم التاريخي الذي يحكي قصة عائلة عريقة لعبت دوراً هاماً في تاريخ مصر والعالم الإسلامي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان، بمحافظة أسوان.

ونعى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأمير كريم آغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة آغا خان للتنمية، وأشاد بالدور الرائد لشبكة آغا خان، ومنها مؤسسة أم حبيبة، والتي قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلي على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل آغا خان وزوجته البيجوم أم حبيبة لأسوان.

وأشار المحافظ في نعيه إلى دعم شبكة الآغا خان لخطة المحافظة من أجل رفع المستوى الصحي والمعيشي لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية، وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر، مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي في إحداث التنمية الشاملة.

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