هطول أمطار على الإسكندرية .. و5 إجراءات عاجلة للصرف الصحي - صور

تشييع جنازة الأمير كريم أغاخان في أسوان.. وداع مهيب في زهرة الجنوب -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء العجمى والعامرية في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

وسجلت درجات الحرارة على المدينة الساحلية، اليوم، 16 درجة مئوية للعظمى و13 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 69% ما زاد الشعور ببرودة الطقس.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن اتخاذ 5 إجراءات عاجلة للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار المتوقعة على مدار اليوم.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة الصرف الصحي شملت الإجراءات نشر سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار منذ الساعة السابعة صباحًا، وانتشار فرق الطوارئ على مدار الساعة.

وقرر رئيس شركة الصرف الصحي، وقف الإجازات وبدل الراحات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والطابق والبيارات والمحطات، واستمرار عمل الخط الساخن 175 لتلقي الشكاوى.

ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة بميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.