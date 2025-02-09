بالصور.. أهالى أسوان ينتظرون وصول جثمان الأمير كريم أغاخان لبدء الجنازة الرسمية

أسوان - إيهاب عمران:

ينتظر أهالى أسوان وصول جثمان الأمير كريم أغاخان إلى منطقة مقبرة العقاد لتبدأ مراسم الجنازة الرسمية.

وكانت محافظة أسوان أنهت الاستعدادات لدفن الأمير كريم الحسيني أغاخان الرابع، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي في لشبونة، ووصل جثمانه إلى أسوان أمس السبت، حيث سيوارى الثرى اليوم الأحد بحضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وابنه الأمير رحيم الحسيني الإمام الـ50 .

ويتحرك الموكب الجنائزي من أمام مقبرة العقاد، مرورا من أمام حديقة فريال، ثم ميدان البروفيسور مجدي يعقوب، وانتقال الموكب بمركب خاص لعبور نهر النيل من الناحية الشرقية للغربية والتي ستشهد دفن الجثمان بجوار جده السلطان من شاه أغاخان.

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