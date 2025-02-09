بالصور.. محافظ أسوان يصل لمكان تشييع جنازة الأمير كريم أغاخان

أسوان - إيهاب عمران:

توافد العشرات من أهالى أسوان، إلى منطقة مقبرة الأديب الكبير عباس محمود العقاد، للمشاركة في تشييع جنازة الأمير كريم أغاخان والتى ستنطلق من أمام المقبرة فى اتجاه ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تنتقل عبر المراكب واللنشات إلى مقبرة الأسرة في البر الغربي من نهر النيل.

وكان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وصل أيضا إلى مقبرة العقاد والجميع فى انتظار وصول جثمان وأسرة الأمير الراحل كريم أغاخان لتبدأ مراسم الجنازة الرسمية.

وكان زعيم الطائفة الإسماعيلية كريم الحسيني آغا خان الرابع، توفي يوم الثلاثاء الماضي في لشبونة بالبرتغال ويصل جثمانه اليوم الأحد ليدفن في أسوان على ضفة النيل في مقبرة العائلة التي دفن فيها جده آغا خان الثالث (السلطان محمد شاه)، وزوجته الرابعة والأخيرة البيجوم أم حبيبة التي توفيت عام 2000 .

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