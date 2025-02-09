اليوم.. جنازة الأمير كريم أغاخان في أسوان- صور

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة الأمير كريم أغاخان، من أمام مقبرة الأديب الكبير عباس العقاد وسط مدينة أسوان.

كان زعيم الطائفة الإسماعيلية كريم الحسيني آغا خان الرابع، توفي الثلاثاء الماضي في لشبونة بالبرتغال.

ومن المقرر أن يصل جثمانه اليوم الأحد، ليدفن في أسوان على ضفة النيل في مقبرة العائلة التي دفن فيها والده آغا خان الثالث "السلطان محمد شاه"، وزوجته الرابعة والأخيرة "البيجوم أم حبيبة" التي توفيت عام 2000.