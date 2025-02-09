بالبطاقة والجواز.. بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز- مستندات

كتب- محمد البدري:

نفت الإعلامية بوسي شلبي، الأنباء التي تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، حول اكتشافها مؤخرًا طلاقها من النجم الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته.

وأكدت الفنانة بوسي شلبي في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي" توثيق حالتها الاجتماعية "أرملة" في بطاقتها السارية.

ومنحت الإعلامية الشهيرة "مصراوي" صورة ضوئية بطاقتها الشخصية الصادرة في 2021 وسارية حتى عام 2028 مثبت بها أنها أرملة، بالإضافة إلى نسخة أخرى من بطاقتها السابقة التي صدرت في 2014 وانتهت في 2021، مثبت بها أنها متزوجة من النجم الراحل محمود عبد العزيز.

كما حصل "مصراوي" أيضًا من خلال الإعلامية بوسي شلبي على نسخة من مستند جواز السفر الخاص بها الذي انتهى سريانه في يونيو 2016؛ مُثبت زواجها من النجم محمود عبد العزيز.

وأرسلت الإعلامية بوسي شلبي، لـ "مصراوي" نسخة من آخر بطاقة شخصية صدرت للفنان محمود عبد العزيز، التي انتهي سريانها عام 2022، مثبت بها أنه متزوج، مؤكدة عدم انفصاله عنها طوال حياته حتى وافته المنية في 2016.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً زعمت فتح جهات التحقيق بالإسكندرية تحقيقًا رسميًا عن اكتشاف الإعلامية بوسي شلبي طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد مرور 8 سنوات من وفاته، خلال محاولتها تجديد بطاقة هويتها الشخصية بقطاع الأحوال المدنية، لتغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى أرملة.

ونفت الإعلامية صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن زيجتهما استمرت حتى وفاته من دون طلاق.

ورحل "الساحر" محمود عبد العزيز عن عالمنا في 13 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض، تاركا ورائه إرثا فنيا أثرى أرشيف السينما والتلفزيون المصري.