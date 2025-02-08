"خط التماس".. فيلم وثائقي يسلط الضوء على جراح بيروت المنسية في مهرجان الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ26، برئاسة المخرجة هالة جلال، ندوة متميزة عن الفيلم الوثائقي خط التماس (Green Line)، والتي أقيمت في قصر ثقافة الإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع صناع العمل. يتناول الفيلم قصة فداء، التي نشأت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال فترة الحرب الأهلية والمجازر التي شهدتها البلاد، حيث ترعرعت في بيئة مليئة بالدمار والخراب، وسردت جدتها تفاصيل الجحيم الذي عايشته، ما دفعها إلى التساؤل عن قيمة الحياة ومعنى الصراعات التي لا تنتهي، والفيلم من إنتاج مشترك بين فرنسا ولبنان وقطر، ومن إخراج سيلڤي باليوت.

تحدثت سيلڤي باليوت خلال الندوة عن تجربتها في تناول مواضيع متنوعة في أفلامها، مؤكدة أن أول فيلم وثائقي أخرجته كان عام 2007 بعنوان Love and Words are Politics، والذي تم تصويره في اليمن.

وأوضحت أن عملها في اليمن كان سهلاً بالنسبة لها، نظرًا لاختلاطها المستمر بالعرب، مما جعلها قادرة على تقديم منظور عربي أصيل للأحداث. كما شددت على أهمية الصدق في توصيل أصوات شخصيات أفلامها للجمهور، مشيرة إلى أنها تتناول القضايا من منظورها الشخصي، وليس فقط من منظور موضوعي.

عند سؤالها عن عرض الفيلم خلال العام الماضي، بالتزامن مع المجازر في غزة والقصف في لبنان، وتأثير ذلك على استقبال الجمهور، أوضحت سيلڤي أن الفيلم عُرض لأول مرة في أغسطس الماضي ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو، حيث حصد جائزة لجنة التحكيم، وكان ذلك قبل اندلاع الحرب الأخيرة، ما جعلها تشعر بالقلق حول كيفية استقبال الجمهور للفيلم، لكنها لاحظت اختلافًا في ردة الفعل عندما تم عرضه في مهرجان مراكش، بعد اندلاع الحرب، حيث شعرت بأن الجمهور كان أكثر وعيًا وتأثرًا بالأحداث الجارية، ما جعله أكثر تقبلًا لمضمون الفيلم ورسائله.

وفيما يتعلق بالنهاية المفتوحة للفيلم، أكدت سيلڤي باليوت أنها كانت مقصودة، مشيرة إلى رغبتها في ترك مساحة للأمل رغم كل المآسي التي عالجها العمل. وأضافت أنها لم تعد تتابع الوضع الحالي في لبنان بشكل دقيق، لكنها تأمل أن يكون هناك مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

اختُتمت الندوة وسط تصفيق الحضور وإشادات واسعة بالفيلم، الذي يعد شهادة إنسانية صادقة على آثار الحروب والنزاعات، ويعكس ببراعة معاناة الأفراد في ظل الصراعات المستمرة.