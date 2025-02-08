نائب مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان يراجع استعدادات الكوادر الطبية لتدريب "صقر 145" -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أحمد حسن، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، جاهزية الفرق والكوادر الطبية والإدارية المشاركة في التدريب العملي المشترك "صقر 145"، والذي من المقرر إجراؤه خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، أن تلك التدريبات وأعمال المناورة تهدف لرفع كفاءة الاستجابة للأزمات والكوارث المحتملة، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية والكوادر الطبية والإدارية للتعامل مع حالات الطوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية العاجلة والإنقاذ السريع وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.

كما أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، أن مشاركة الهيئة في هذه المناورة التدريبية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ، والتأكد من الجاهزية التامة لمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مختلف الظروف.