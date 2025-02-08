لهذه الأسباب.. إحالة 60 طبيبًا و47 ممرضة و21 صيدليًا للتحقيق فى سوهاج

حالة نادرة.. فصل توأم طفيلي بدون رأس من داخل جسد رضيعة في الإسكندرية -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، 60 طبيبا، و47 ممرضة، و21 صيدليًا للتحقيق؛ لعدم الانتظام والغياب عن العمل بدون عذر قانوني.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن قرار الإحالة للتحقيق جاء عقب زيارة تفقدية ومتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الصحية بمستشفيات سوهاج العام، وطهطا العام، وطما المركزي، وأخميم المركزي.

وأشار "دويدار" إلى أن عملية متابعة سير العمل بالمستشفيات المشار إليها ضمت أعضاء من الإدارات المختلفة بالمديرية؛ لمتابعة جميع الخدمات وسير العمل بالمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق استهدفت جميع الأقسام بالمستشفيات للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمرضى وأبرز المعوقات التي قد تواجه الفريق الطبي مقدم الخدمة أو المواطن متلقي الخدمة للعمل على تذليلها.