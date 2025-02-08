بعد سقوط المصعد بمحافظ الغربية.. مصدر يوضح ما حدث داخل مستشفي كفر الزيات

الغربية- مروة شاهين:

كشف مصدر داخل مستشفي كفر الزيات العام، كواليس واقعة سقوط مصعد المستشفى بمحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية، موضحا أن المصعد خاص بالمرضي، وانخفض عن مستواه الطبيعي نصف متر، بسبب الحمولة الزائدة.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن المصعد جرى عمل صيانة له بالأمس، وأن المشكلة خارجة عن إرادة العامل، وأثناء وجود افتتاح 8 حضانات داخل المستشفى استقل الزوار المصعد وتم التنبيه عليهم، أثناء نزولهم بعدم ركوب أكثر من 5 أفراد ، وأثناء استقلال محافظ الغربية المصعد وتواجد عدد كبير من القيادات معه زادت الحمولة وهو ما تسبب في سقوط المصعد.

كان مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، شهد مساء اليوم السبت، حادثًا مؤسفًا، حيث سقط المصعد الكهربائي الخاص بالمستشفى من الدور الأول أثناء تواجد محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة داخله.

جاء ذلك على خلفية افتتاح 8 حضانات جديدة داخل المستشفى تبرع بها أحد رجال الأعمال، وسقط المصعد بعد دخول محافظ الغربية ومعه عدد من القيادات التنفيذية من الدور الأول، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

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