ختام فعاليات ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اختتمت فعاليات ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ضمن الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي، والذي يستمر حتى 11 فبراير الجاري، تحت رئاسة المخرجة هالة جلال.

وشهد الحفل الختامي حضور نخبة من صناع السينما البارزين، من بينهم الدكتور خالد عبد الجليل، ومحمد حفظي، وأحمد عامر، ومعتز عبد الوهاب، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمشاريع السينمائية المتميزة.

أدار الملتقى هذا العام نخبة من المتخصصين في صناعة السينما، بقيادة مصطفى يوسف وماجي مرجان، فيما قامت يارا محمود بتنسيق اللقاءات بين المشاركين والخبراء لضمان تبادل مثمر للأفكار.

وضمت لجنة التحكيم شخصيات سينمائية مرموقة، منها المخرج هادي زكاك، ومنى أسعد، وإيمانويل دوموريس، إلى جانب مستشاري المشاريع السينمائية محمود عزت، تغريد العصفوري، ماريون شميت، وعبد الفتاح كمال.

استعرضت لجنة التحكيم 15 مشروعًا سينمائيًا تميزت بأفكارها الإبداعية، لكنها لا تزال بحاجة إلى الدعم لإتمام إنتاجها. وجاءت الجوائز على النحو التالي

جائزة Plateau 84 للمونتاج: فاز بها فيلم “بنات الجزيرة الخضراء” للمخرجة روجينا طارق، وفيلم “بيت في مكان ما” للمخرجة رانيا زاهر” ،جائزة “سرد” للاستشارة في الكتابة: فاز بها فيلم “آخر أيام الربيع” للمخرج محمد ربيع حسن، وفيلم “هاجي” للمخرج خالد فارس ، جائزة شركة نظرة (50 ألف جنيه): فاز بها فيلم “حكاية الكهف” للمخرجة ناهد نصر، جائزة شركة سرد (50 ألف جنيه) للمؤلفة مريم نعوم: فاز بها فيلم “حكاية الكهف” للمخرجة ناهد نصر أيضًا، جائزة شركة فيلم كلينك: فاز بها فيلم “حكايات الحب الأربعة” للمخرج ماجد عطا ، جائزة شركة AA: فاز بها الفيلم الروائي القصير “كفر الدوار” للمخرج محمود إبراهيم.

يعد ملتقى الإسماعيلية السينمائي منصة حيوية لدعم المواهب السينمائية الناشئة، حيث يوفر للمشاركين فرصة متميزة للحصول على التمويل والاستشارات من خبراء الصناعة. كما يساهم في تعزيز السينما المستقلة، وفتح آفاق جديدة لصناع الأفلام الطموحين لتحقيق مشاريعهم الفنية وإيصال أصواتهم إلى العالم.