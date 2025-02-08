كشف غموض العثور على جثمان مسن في مصرف زراعي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، من كشف غموض العثور على جثة شخص في العقد الثامن من العمر، بمصرف زراعي بمركز إهناسيا.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثمان مسن في العقد الثامن من العمر في مصرف زراعي بقرية قلة التابعة لمركز إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة كشف غموض الحادث.

وبمعاينة الجثة تبين أنها لتاجر عقارات، مقيم بإحدى قرى مركز بني سويف، ومبلغ باختفائه، وكشفت التحريات أن أحد جيران المجني عليه وصديقه، وراء ارتكاب الواقعة، وسرقة 11 ألف جنيه كانت بحوزته.

وكشفت التحريات أن المجني عليه ذهب بصحبة الجاني وصديقه لمعاينة منزل يريد شرائه، ثم اصطحبه الجاني لمنزله، وكمما فمه لمنعه من الاستغاثة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستأجرا سيارة سرفيس، وقاما بنقل الجثمان والتخلص منه في مصرف زراعي بقرية قلة.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.