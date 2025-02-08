"امشي عشان مزعلكش".. تفاصيل مقتل "سايس" بسبب 10 جنيهات فى شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

"امشي عشان مزعلكش".. كانت هذه آخر كلمات سمعها ضحية شبرا الخيمة، قبل أن يتلقى 21 طعنة نافذة بسبب خلاف على 10 جنيهات.

الضحية "مجدي" كان يساعد أسرته في تحمل أعباء الحياة، وكان يساعد في مصروف المنزل بسبب الظروف المعيشية التي كانت تمر بها الأسرة، حيث كان يعمل سايس في جراج بمنطقة شبرا الخيمة.

وفق ما ذكره شهود العيان فإن المجني عليه كان معتاد على تنظيف السيارات وأخذ أجر بسيط مقابل كل سيارة يقوم بتنظيفها، وفي يوم الجريمة حضر المتهم بالميكروباص الخاص به إلى الجراج، ونظفها المجني عليه وطلب من المتهم بعدها 10 جنيهات مقابل تنظيف الميكروباص لكن المتهم رفض إعطاءه أي مبالغ مالي.

وأضاف شهود العيان، أنه عقب انتهاء المجني عليه من تنظيف الميكروباص طلب 10 جنيهات مقابل تنظيفه من المتهم لكنه رفض إعطاءه أي أموال، ليقول المتهم المجني عليه "امشي عشان مزعلكش"، لتندلع بينهم مشادة كلامية ومشاجرة سدد خلالها المتهم على أثرها 21 طعنة للمجني عليه، أودت بحياته على الفور.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد عصر، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين "مجدي. ر. ح"، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، و"مصطفى. ع. ا"، 42 سنة فني كهرباء، مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، خلال مسح العامل سيارة فني الكهرباء، وطلب مبلغ من المال ورفض الأخير إعطائه أي أموال.

وتطور الموقف لمشاجرة بالأيدي، أقدم خلالها فني الكهرباء، سلاح أبيض -مطواة- من ملابسه وطعن العامل، ما أدى لإصابته عدة إصابات طعنية وهي جرح طعني متعدد بالفخذين، وجرح طعني نافذ بالصدر من الخلف، ما أودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.