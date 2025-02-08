268 منفذًا للسلع قابلة للزيادة.. محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات شهر رمضان -صور

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

ناقش الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إجراءات الأجهزة التنفيذية بشأن التوسع في تنفيذ منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب شهر رمضان، خلال اجتماع موسع عقده اليوم السبت؛ بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز الخدمة الوطنية، ومؤسسات مستقبل مصر وأمان.

واستعرض المحافظ منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية والبالغ عددها 268 منفذا للبيع تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الثابتة وأسواق اليوم الواحد.

وتناول الاجتماع التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط ووضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاة وذلك وفقا للكثافات السكانية بها.



وأعلن محافظ الإسكندرية عن البدء في تنظيم معارض "أهلاً رمضان" بجميع أنحاء المحافظة بدءًا من الشهر الجاري، وتتضمن هذه المعارض أركان ثابتة داخل أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى تواجد ركن ثابت في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مع وجود منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية لتغطي كافة انحاء المحافظة.

كما أكد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بتوفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء المحافظة، كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات إستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك، وفي إطار جهود محافظة الإسكندرية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في الاستهلاك.