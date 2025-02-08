مصرع طفل أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم السبت، بعدما صدمه قطار، أثناء عبوره المزلقان في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى و إيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "سعد.م.س"، 11 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة