زحلقة مفاجئة.. سقوط مصعد محافظ الغربية وقيادات تنفيذية بمستشفى كفر الزيات -فيديو وصور

الغربية- مروة شاهين:

شهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، حادثًا مؤسفًا، حيث سقط المصعد الكهربائي الخاص بالمستشفى من الدور الأول أثناء تواجد محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة داخله.

وقع الحادث عقب افتتاح 8 حضانات جديدة داخل المستشفى، حيث كان محافظ الغربية والقيادات في طريقهم للصعود إلى الأدوار العليا عندما تعرض المصعد لزحلقة مفاجئة وسقط من الدور الأول.

لحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج المحافظ والقيادات من المصعد بسلام.

وزحلقة المصعد هي حالة تحدث عندما يفقد المصعد القدرة على التوقف بشكل صحيح عند الطوابق المحددة، ويستمر في الحركة بشكل غير مقصود. هذه الحالة قد تكون خطيرة وتتسبب في وقوع حوادث وإصابات.