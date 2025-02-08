آخر تطورات محاكمة الشاب المتهم بقتل عجوز الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل مسنة بهدف سرقتها بكفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق، لجلسة يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق رئيس المحكمة.

تعود بداية تفاصيل القضية رقم 16679 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 5963 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد. س" 31 عاما عامل، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنه في يوم 2 من شهر يونيو من العام 2023، قتل المجني عليها "نفيسة.ح".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "أحمد. س" قتل عمدا المجني عليها "نفيسة.ح" بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن تعدى عليها بضرب رأسها بالحائط و طرحها أرضا، فأحدث ما بها من إصابات بتقرير الصفة التشريحية المرفق قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان الجاني سرق أغراض من منزل المجني عليها مثل اسطوانة غاز وعندما اكتشفت أمره باغتها بالضرب حتى أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.