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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء برقم الجلوس

07:31 م السبت 08 فبراير 2025
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    اعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية
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    نتيجة الشهادة الإبتدائية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول 2025- 2024 في جنوب سيناء، وبلغت نسبة النجاح العامة 88%.

ويقدر إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام 563 تلميذا وتلميذة، وتخلف عن دخول الامتحانات 13 تلميذًا وتلميذة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية جنوب سيناء الشهادة الابتدائية
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