نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء برقم الجلوس
07:31 م السبت 08 فبراير 2025
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جنوب سيناء – رضا السيد:
ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول 2025- 2024 في جنوب سيناء، وبلغت نسبة النجاح العامة 88%.
ويقدر إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام 563 تلميذا وتلميذة، وتخلف عن دخول الامتحانات 13 تلميذًا وتلميذة.
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