عامل يقتل شقيقه ويصيب والدته فى قنا بسبب منزل ورث

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية فى قنا، القبض على عامل في قنا لقتله شقيقه وإصابة والدتهما بفأس إثر نزاع على الميراث في قرية العيايشا التابعة لمركز قوص.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على جثة مدرس وإصابة والدته إثر التعدي عليهما بآلة حادة "فأس" داخل منزلهما في قرية العيايشا.

وتبين بعد الفحص من قبل ضباط المباحث بمديرية أمن قنا أن مرتكب الواقعة م.ع، عامل في شرم الشيخ، قتل شقيقه م، مدرس وأصاب والدته بـ"فأس" بسبب خلافات على منزل ورث بينهم وفر هاربًا.

وبعد تكثيف التحريات من قبل أمن قنا توضح أن المتهم هرب إلى محافظة أسوان وجرى رصده حتى القبض عليه وترحيله إلى محافظة قنا لاستكمال التحقيقات.