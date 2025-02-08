اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

اعتمد الشيخ عوض الله عبدالعال أحمد وميل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول 2025- 2024 للشهادة الابتدائية بجنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن نسبة النجاح العامة بالشهادة الابتدائية الأزهرية بالمحافظة بلغت 88%، وجرى إعلانها عقب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية .

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام بلغ 563 تلميذا وتلميذة، تخلف عن دخول الامتحانات 13 تلميذًا وتلميذة.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية، بالتهنئة إلى تلاميذ الشهادة الابتدائية بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق.