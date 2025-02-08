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فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

05:27 م السبت 08 فبراير 2025

ميناء الغردقة

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السويس- حسام الدين أحمد:

عادت الحركة الملاحية بشكل طبيعي بميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تحسن الطقس، بعد إغلاق وتوقف الأنشطة استمر 48 ساعة.

وأوضح المركز الإعلامي بموانئ البحر الأحمر، أن حركة الملاحة عادت مساء اليوم السبت بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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ميناء الغردقة حركة الموانئ البحر الأحمر
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