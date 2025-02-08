شروط صارمة لإنشاء محطات المحمول والمشروعات في الشرقية.. تعرف على التفاصيل

الشرقية - ياسمين عزت

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهات صارمة لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، تقضي بعدم إصدار أي تصاريح لإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو محطات محمول، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والتفتيش على هذه المنشآت ومحطات المحمول في جميع أنحاء المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول، قامت بمعاينة ثلاثة مواقع جديدة مقترحة لإنشاء محطات محمول في مراكز أولاد صقر والحسينية ومشتول السوق.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إنشاء هذه المحطات، وإصدار التصاريح الابتدائية لها، بعد استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية، وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات، للتأكد من مطابقتها لشروط البروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة.

وأشار إلى الشروط التي يجب توافرها لإنشاء محطات المحمول، وأهمها، إنشاء البرج على سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متراً من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

كما أشار مدير إدارة شؤون البيئة إلى أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات، قامت بفحص 254 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على 237 مشروعاً، بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية، واستيفاء 15 مشروعاً للشروط المطلوبة، ورفض مشروعين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بإعداد السجل البيئي لـ 5 منشآت، وإجراء القياسات البيئية لـ 8 منشآت، وفحص 57 شكوى مقدمة من المواطنين.