بالصورـ انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية في الفصل الدراسي الثاني

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم السبت، عن انتظام الدراسة في كليات وبرامج الجامعة الأهلية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وفقًا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.



وأشاد الدكتور المنشاوي، بانتظام سير العملية التعليمية في جامعة أسيوط الأهلية، مشيرًا إلى استعدادات الجامعة وتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب لضمان التحصيل العلمي وممارسة الأنشطة المختلفة؛ وأكد أن هذه الجهود تسهم في ضمان استمرار العملية التعليمية على نفس المستوى المتميز الذي شهده الفصل الدراسي الأول.



وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على جودة الرعاية والخدمات المقدمة، تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء جامعات أهلية ذكية وفق معايير جامعات الجيل الرابع على مستوى عالمي.



وأضاف الدكتور المنشاوي أن الجامعة الأهلية انتهت من وضع الجداول الدراسية للمحاضرات النظرية والعملية وإعلانها للطلاب، كما تم توجيه عمداء الكليات ومشرفي البرامج بضرورة التواجد مع بداية الدراسة للإشراف على سير العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب وحل أي مشكلات قد تواجههم.



وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الثاني، بما في ذلك المسابقات المتنوعة ودعم الطلاب أصحاب المواهب المتميزة، بهدف بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.



من جهته، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، أن العام الجامعي الحالي 2024/2025 هو العام الدراسي الثالث للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية، التي تضم سبع كليات نظرية وعملية. وتعتمد البرامج الدراسية على نظام الساعات المعتمدة، وتشمل برامج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية أربعة برامج هي: الهندسة الطبية الحيوية، هندسة التصميم الداخلي والمعماري، الهندسة المدنية (هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات.



وتضم برامج كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج "Pharm D_ Clinical Pharmacy"، كما تقدم كلية الطب البشري برنامج الطب المبني على الجدارات، وتقدم كلية طب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان. وتضم كلية الألسن واللغات التطبيقية برنامجين هما: اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برنامجين هما: الدراسة باللغة الإنجليزية ونظم معلومات الأعمال (BIS). وتشمل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أربعة برامج هي: علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات.







