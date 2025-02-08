كأس العالم للأندية في رحاب الملكة حتشبسوت.. كيف استعدت الأقصر للحدث التاريخي؟

الأقصر- محمد محروس:



استعدت محافظة الأقصر لاستقبال احتفالية النادي الأهلي بزيارة النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، حيث قامت الأجهزة المعنية بتجهيز معبد حتشبسوت وتزيين المعبد بالإضاءة الحديثة ليتناسب مع الحدث.

ويجري حالياً إعداد منصات استقبال للضيوف، بما في ذلك وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومسؤولي النادي الأهلي.

وتنظم وزارة السياحة والآثار رحلات سياحية خاصة للوفود المشاركة والزوار القادمين إلى الأقصر، والتنسيق مع الفنادق والمطاعم لاستقبال الزوار بأفضل صورة.

وجرى إطلاق حملة دعائية على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا للترويج للأقصر كوجهة سياحية عالمية، ومن المقرر أن يتم بث مباشر للحدث عبر قنوات رياضية ومنصات إلكترونية.

ودعا النادي الأهلي عدد من نجوم الكرة المصرية ومسؤولي السياحة والثقافة لحضور الحدث، مما يعزز من أهمية المناسبة، على اعتبار أن الاحتفالية ليست مجرد تكريم للنادي الأهلي، بل أيضًا فرصة للترويج للأقصر كمدينة تراثية وسياحية عالمية.

واستعد النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية في احتفالية كبرى تقام في معبد حتشبسوت بالدير البحري في الأقصر يوم 14 فبراير 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جولة ترويجية للبطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، من بينهم النادي الأهلي.

ووجهت إدارة النادي الدعوة لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحضور هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية بارزة ورموز من عالم كرة القدم. من المتوقع أن يصل الكأس إلى القاهرة في 13 فبراير، حيث سيُقام حفل استقبال، يليه الاحتفال الرئيسي في الأقصر في اليوم التالي.

يذكر أن النادي الأهلي سيشارك في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وتعكس هذه الاحتفالية حرص النادي على دمج الرياضة بالثقافة المصرية العريقة، من خلال اختيار معبد حتشبسوت التاريخي ليكون مسرحًا لهذا الحدث العالمي.