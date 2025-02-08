نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ.. بالاسم ورقم الجلوس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الأول، وذلك بحضور علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة بلغت 99,47% بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 73% على المنطقة.

حضر استلام النتيجة السعيد جلال، رئيس كنترول الشهادة الإبتدائية، ومحمد طولان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والدكتور إبراهيم السنهوري، وكيل التعليم الابتدائي بالمنطقة، والسيد القبلاوي، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

ويعرض "مصراوي" معرفة نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار المرحلة- والمنطقة- وإدخال رقم جلوس الطالب: اضغط هنا