تموين الأقصر: بدء الأوكازيون الشتوي 2025 والتصاريح مجانية للمحال المشاركة

الأقصر- محمد محروس:



أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن انطلاق الأوكازيون الشتوي لعام 2025، والذي يستمر لمدة شهر، مع تحديد فترة أسبوعين لكل محل للمشاركة.

وأكدت المديرية ضرورة حصول المحال الراغبة في المشاركة على موافقة مسبقة، مع إلزامها بعرض أسعار السلع المباعة قبل وبعد الخصومات لضمان الشفافية.

ودعت المديرية جميع المحال الراغبة في الاشتراك إلى التقدم للحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين، مشيرةً إلى أن التصريح يُمنح مجانًا.

ويشمل الأوكازيون مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الملابس الجاهزة، الأدوات المنزلية، ومنتجات الجلود مثل الأحذية والحقائب، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بضرورة تسهيل الإجراءات لأصحاب المحال الراغبين في المشاركة، مع تشديد الرقابة على جودة المنتجات المعروضة وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات المقررة.

