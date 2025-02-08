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جنايات نجع حمادي تعاقب متهما بالاعتداء على أرض أثرية

01:54 م السبت 08 فبراير 2025

محكمة

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، متهم بالتعدي على أرض أثرية وزراعتها، بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث القضية إلى 8 إبريل 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم فتحي.ا.خ، تهمة التعدي على أرض أثرية مساحتها 370 مترا، بناحية الهيشة، بعد أن قام بزراعتها، بالمخالفة لقانون حماية الآثار المصرية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 22008 لسنة 2024 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 4395 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.

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قنا محكمة جنايات نجع حمادي أرض أثرية
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