انتقام في المقابر.. جريمة قتل بسبب علاقة غير شرعية بقنا تنتهي بالإعدام

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم السبت، سائقا لاتهامه بقتل عامل، وإخفاء جثته في المقابر بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث القضية إلى 6 أكتوبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عماد.ع.ع، 42 عاما، سائق، قتل المجني عليه محمود. ا.ح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن أطلق عليه النيران، بعد اكتشاف المتهم بأن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية بزوجته، وقام بإخفاء الجثة في المقابر، في محاولة للتهرب من جريمته.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 26063 لسنة 2023 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 3554 لسنة 2023 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالإعدام شنقا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي في اعدامه من فضيلة المفتي .