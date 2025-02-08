"قلب الورشة دولاب".. الحبس 3 سنوات لميكانيكي متهم بالاتجار في المخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى" في جلساتها اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس ميكانيكي 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار في المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم إبراهيم، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما وردت معلومات إلى جهات الأمن بمدينة رأس سدر، تفيد بقيام ميكانيكي يدعى "أيمن. س" 27 عاما، ومقيم رأس سدر، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من ورشته ومسكنه مسرحا للترويجها على العملاء المترددين عليه ، وعلى العديد من شباب رأس سدر والعاملين بالورش المجاورة له.

وعقب تقنين الإجراءات جرى عمل كمين للمتهم، و مداهمة الورشة الخاصة به، وبتفتيشه عثر على 10 قطع مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش وزنت 189 جراما، و750 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد البيع، والمبلغ حصيلة عمله بالورشة، و المحمول للاستخدام الشخصى وعملاء الورشة.

وجرى تحرير محضر بالواقع برقم 127 لسنة 2024 جنح رأس سدر، و بعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء ، وقيدت برقم 1387 كل جنوب سيناء لسنة 2024.